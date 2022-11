Cultos marcam final de semana em Apucarana; veja programação

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

7º aniversário do grupo 'Varões - Herdeiros do Rei'

Cultos religiosos marcam final de semana durante este final de semana em Apucarana. Nesta sexta-feira (18), às 19h30, acontece o 7º aniversário do grupo 'Varões - Herdeiros do Rei', de Londrina, na igreja Assembleia de Deus, localizada na Vila Nova. Durante o culto também tem pregação com Reinaldo Andrade.

continua após publicidade .

Neste sábado (19), às 19 horas, será comemorado o 41º aniversário do círculo de oração 'Filhas de Sião', com pregação da missionária Joana, de Cambé. O culto também acontece na igreja Assembleia de Deus, em Apucarana.

Os integrantes e fiéis convidam toda a população de Apucarana e região para participar deste momento especial.

continua após publicidade .

Serviço:

Assembleia de Deus

Local: Vila Nova - Apucarana

Mais informações nos banners que estão nesta matéria.

fonte: Divulgação

Siga o TNOnline no Google News