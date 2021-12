Da Redação

'Cuidado e foco na vacina', alerta Beto Preto sobre Ômicron

Em entrevista a equipe de reportagem do TNOnline, o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, alertou novamente sobre a variante Ômicron, da Covid-19. O médico apucaranense pede para que a população tome muito cuidado e não deixe de tomar a segunda dose e a dose de reforço da vacina contra o vírus.

"A Ômicron vai chegar no Paraná. Já está no Brasil. Vamos ter que abordar essa nova variante com o mesmo cuidado que tivemos com as outras. peço para que todos continuem usando máscara e se vacinando", comenta.

O secretário e médico continua o alerta. "A vacina fortalece a imunidade, mesmo perante a variante. Por isso, peço a todos que tomem a segunda dose e a dose de reforço. Precisamos de todos os paranaense imunizados", complementa.