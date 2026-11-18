Sistema opera em quatro etapas e elimina o conflito entre a conversão de veículos e a passagem de pessoas em um dos trechos movimentados

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria de Segurança e Trânsito (Segtran), ativou nesta terça-feira (17) um novo sistema semafórico com tempo exclusivo para pedestres no cruzamento da Avenida Corifeu de Azevedo Marques com a Rua Guarapuava, ponto popularmente conhecido como a esquina da concessionária Chevrolet. A medida atende a uma reivindicação antiga da população e garante maior segurança na travessia em um dos trechos mais movimentados da área central, que também dá acesso à Rua Lapa.

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De acordo com o prefeito Rodolfo Mota, a região concentra um fluxo intenso de veículos e transeuntes devido à proximidade com escolas, prédios públicos, estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e unidades de saúde, como a base do Samu e o Hemonúcleo. O chefe do Executivo destacou que a reorganização dos tempos de abertura dos sinais oferece mais tranquilidade no dia a dia, beneficiando especialmente idosos, pessoas com deficiência, cadeirantes e famílias que circulam pelo local.

A instalação do equipamento foi definida após um estudo técnico realizado pela equipe da Segtran para solucionar o conflito direto entre a conversão dos automóveis e a circulação de pessoas. Segundo o secretário municipal de Segurança e Trânsito, subtenente Almir Antônio de Freitas, a largura da pista exige um tempo maior para que o cidadão consiga cruzar a via de um lado para o outro com segurança.

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Com a atualização, o semáforo do cruzamento passou a operar em quatro etapas distintas, assegurando um intervalo exclusivo para a passagem de pedestres sem a interferência de carros. O secretário informou ainda que o novo sistema já está em pleno funcionamento e que os agentes de trânsito vão monitorar a adaptação de motoristas e pedestres nos próximos dias para realizar eventuais ajustes operacionais necessários.