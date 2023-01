Cropfield investe R$ 90 milhões na expansão da unidade de Apucarana

Da Redação

Situada em área de 50 mil metros quadrados, nas proximidades do Distrito de Pirapó, a unidade de Apucarana centraliza todas as operações do grupo, formado por nove empresas

Ranqueada entre as 20 maiores empresas brasileiras do chamado “crop protection” (proteção e nutrição de plantas), o Grupo Cropfield prepara a expansão da planta industrial de Apucarana. Em maio deste ano, deverá ser inaugurada a fábrica de produtos biológicos e, até 2025, a fábrica formuladora de agroquímicos. O investimento é de cerca de 90 milhões.

O prefeito Junior da Femac, acompanhado do vice Paulo Vital e do secretário de Indústria, Comércio e do Emprego, Edison Estrope, visitou a empresa nesta quinta-feira (19/01). Prefeito e equipe foram recebidos pelos sócio-proprietários do grupo, os empresários apucaranenses Anderson José Faustino e Roderley Clemente. Também esteve presente durante a visita o empresário da construção civil, José Herculano Ferreira.

"Somente na unidade de Apucarana, a empresa gera cerca de 60 empregos diretos, que atuam no escritório, operações de transporte, produção, estoque e construção civil. Com as duas fábricas previstas, a expectativa é que sejam gerados outros 60 novos empregos", pontua Junior da Femac.

Atualmente, a empresa possui uma área construída de cerca de 11 mil metros quadrados e movimenta no local cerca de 400 caminhões por ano, número que deverá dobrar com as expansões previstas. “A empresa está situada às margens da rodovia e existe uma dificuldade de acesso. Vamos buscar uma solução com a nossa equipe, pois é uma empresa muito importante que gera empregos e valores de impostos que contribuem com o Município”, afirma Junior da Femac, acrescentando que também vamos modernizar a iluminação pública no local e a estruturação de um parque industrial nesta região da cidade.

A Cropfield nasceu em 2013 no estado do Rio Grande do Sul e posteriormente foram sendo implantadas filiais em diversos estados, além de várias empresas que foram criadas e incorporadas ao grupo, entre as quais Cropfert, Solus, Transcrop, Granum, Cropbio, ProVita, Tudo Rural e Kesoja. “A unidade de Apucarana foi inaugurada em 2020 e passou a centralizar todas as operações do grupo, abrangendo o setor administrativo, financeiro, cobranças, crédito e estoque”, afirma Anderson Faustino.

Faustino explica que o carro-chefe do grupo são produtos de proteção e nutrição das plantas, segmento no qual a empresa está ranqueada entre as 20 maiores do Brasil. “O grupo tem um faturamento de cerca de 150 milhões de dólares, o que coloca o grupo entre os 20 maiores do Brasil no segmento de proteção e nutrição de plantas”, reitera o sócio-proprietário do Grupo Cropfield.

A fábrica de produtos biológicos, que deverá ser inaugurada em maio deste ano, está recebendo investimentos de R$ 30 milhões. Já a formuladora de agroquímicos, com capacidade de 30 milhões de litros/ano e que deverá entrar em operação até 2025, receberá investimentos de R$ 60 milhões.

Além de Apucarana, o Grupo Cropfield possui unidades em Jandaia do Sul, Paranaguá, Vilhena (RO), Nova Mutum (MT), Campo Novo do Parecis (MT), Primavera do Leste (MT), Canarana (MT), Rio Verde (GO), Dourados (MS), Ijuí (RS), Erechim (RS) e Assis (SP).

