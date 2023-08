Cropfield do Brasil se consolida entre as maiores do país no segmento

É de Apucarana, no norte do Paraná, que hoje é realizada a gestão de todo o grupo no Brasil

Com a missão de disponibilizar soluções ao agronegócio, contribuindo para o aumento produção de alimentos saudáveis, gerando valor a toda cadeia produtiva, a Cropfield do Brasil, com sede em Apucarana, está presente em 16 estados brasileiros. Com pouco mais de 10 anos no mercado, a marca, que já é sucesso no setor, continua em plena expansão. (Veja o vídeo abaixo)

continua após publicidade

De acordo com Roderley Clemente, diretor-presidente do Grupo Cropfield, a história da empresa começa em 2012. Como um executivo de qualquer empresa, ele tinha o sonho de empreender, e conta que teve a felicidade de encontrar parceiros que tinham os mesmos anseios.

“Nós vimos a oportunidade de criar algo novo no agronegócio, montar uma estrutura um pouco diferente do que as grandes multinacionais vinham fazendo, de distribuir produtos em nível de Brasil, e foi aí que já de cara nasceu nossa cultura, de ser uma empresa simples e ágil: simples na maneira de fazer negócio e muito ágil na forma de tratar do agronegócio, desde a maneira de fazer um pedido, analisar um crédito ou entregar um produto”, avaliou Clemente.

continua após publicidade

Em 2014, a empresa já estava presente, além do Paraná, no Rio Grande do Sul e também no Mato Grosso do Sul. Em 2015, a aposta na expansão com a compra de um terreno em Jandaia do Sul, já pensando em edificar uma fábrica, foi fundamental. No mesmo ano, a empresa se associou a um parceiro internacional, que alavancou a marca a um patamar de exclusividade, com a venda de um defensivo que apenas outras duas empresas brasileiras comercializavam. Tudo isso, foi alavancando a Cropfield ao status que tem hoje no mercado.

É de Apucarana, no norte do Paraná, que hoje é realizada a gestão de todo o grupo Brasil a fora, que tem crescido exponencialmente, ano após ano.

Até janeiro de 2024, uma nova fábrica de biodefensivos deve iniciar as atividades em Apucarana, além de muitos outros projetos de crescimento já em andamento pelo Brasil, que pretendem fazer da Cropfield do Brasil, uma das maiores do setor.

continua após publicidade

“Olhando para nosso trabalho até aqui, temos como visão, até 2030, estar entre as 20 maiores empresas deste segmento”, concluiu o diretor-presidente da Cropfield.

Assista a matéria completa:

continua após publicidade

Sobre a Cropfield



A empresa é reconhecida em todo o Brasil pela forma dinâmica que atua em todo mercado agrícola, disponibilizando soluções inteligentes ao agronegócio, através de herbicidas, inseticidas, acaricidas, fungicidas e adjuvantes. A marca conta ainda com uma ampla linha de especialidades para nutrição de plantas com inoculantes, fertilizantes para todo ciclo da cultura e bioestimulantes. Os produtos são desenvolvidos com apoio dos principais órgãos de pesquisa nacional e internacional. Fórmulas fabricadas com as melhores matérias-primas do mercado com rigorosos processos produtivos, garantindo a melhor qualidade ao produto.

A equipe é formada por agrônomos, químicos e técnicos, um time de especialistas capazes de orientar os clientes a extraírem o máximo do potencial agrícola dos cultivos através do uso adequado do portfólio.

A visão da empresa é ser referência no mercado de fertilizantes especiais, agroquímicos, adjuvantes e produtos biológicos no mercado brasileiro e sul-americano.

A Missão é disponibilizar soluções ao agronegócio que contribuam para o aumento produção de alimentos saudáveis, gerando valor a toda cadeia produtiva (revendedores, usuários, consumidores, fornecedores, colaboradores externos, colaboradores internos e acionistas).

Siga o TNOnline no Google News