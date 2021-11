Cristo Rei de Apucarana registra intenso movimento; veja

Da Redação

Neste feriado de Finados, o movimento é grande no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana. Com o tempo firme, muitas pessoas já passaram por lá e participaram de missas pelos falecidos.

O administrador do Cemitério Cristo Rei, Cleverson Luiz, acredita que no comecinho da manhã desta terça, já passaram cerca de mil pessoas pelo local. "Eu não sei dizer ao certo, mas o movimento é grande por aqui. Acredito que mais ou menos mil pessoas vieram homenagear seus familiares e amigos falecidos. Além disso, o pessoal está aqui na frente com a bancas, como de costume, vendendo velas e flores", conta.

A expectativa do município é de que aproximadamente 25 mil pessoas visitem os três cemitérios da cidade e após um ano, por causa da pandemia da Covid-19, as missas serão realizada novamente. A prefeitura montou tendas para abrigar os visitantes que participarão das celebrações e repassou que todos os cuidados para evitar a propagação do coronavírus devem ser tomados, como o uso da máscara de proteção individual.

Bazar Lar São Vicente de Paulo

Como de costume, a equipe do Lar São Vicente de Paulo está comercializando velas neste dia 2 de novembro em frente aos cemitérios Cristo Rei e Saudade, em Apucarana. Toda a renda dos produtos vendidos é revertida para a entidade, que conta com 81 internos e 37 funcionários.

"O clima favoreceu muito e o pessoal está adquirindo as velas do lar, ajudando a entidade que precisa muito da comunidade. Embora tenha a prefeitura, a igreja e os benefícios dos internos, o lar só consegue se manter graças a ajuda da população. Gostaria de agradecer todos que compraram as velas", ressalta o presidente do lar Alexandre Flores.

Ele explica que a ajuda é sempre muito importante, já que cada interno custa R$ 1.500 por mês para a entidade. "Temos também a campanha 'Adote um Idoso'. Quem quiser ajudar é só ligar no 3426-2727, fazer um cadastro e contribuir com qualquer quantia", reforça.

Veja:

Cristo Rei de Apucarana registra intenso movimento; veja - Vídeo por: Reprodução

Confira a programação para esta terça:



Missa às 8 horas, com Dom Carlos



9h30 - padre Valdenir

11h - padre Antônio

14h - padre Rui

15h30 - padre Nelson

17h - padre Alexandro

Cemitério da Saudade:

Missas às 8 horas, com padres da Catedral

10h - padres da Catedral

15h - Padre Edson

ARAPONGAS

Missas às 8 horas, com padre Noel



9h30 - padre Oscar

11h - padre Fernando

14h - padre Alex

17h - padre Geraldino