Criminosos usam serrote para assaltar homem em Apucarana

Criminosos utilizaram um serrote para assaltar um homem que voltava do seu trabalho na madrugada desta quarta-feira (6) em Apucarana, no norte do Paraná. O roubo aconteceu na Av. Zilda Seixas do Amaral, no Parque Industrial Norte.

De acordo o Boletim de Ocorrências (B.O) da Polícia Militar (PM), a vítima voltava do seu trabalho quando foi abordado por dois homens. Ele afirmou que não possuía certeza, mas achava que o modelo do carro utilizado pelos suspeitos poderia ser um VW/ Gol ou um GM/Celta. Segundo a vítima, um dos homens desceu do carro com um serrote e foi em sua direção pedindo o seu celular. Ele então entregou o aparelho e os homens fugiram.

Com relação as características dos suspeitos, ainda conforme a vítima, um dos homens possuía bigode e outro estava com um moletom e utilizando um capuz.

Outro caso

Na madrugada da última segunda-feira (4) um adolescente de 16 anos também foi assaltado e teve seu celular roubado por quatro assaltantes, sendo três homens e uma mulher. O crime também aconteceu por volta das 00h00 e segundo o jovem, os assaltantes estavam em um GM/Celta preto. Ainda de acordo com ele, um dos homens possuía uma bigode fino. O roubo aconteceu no Jardim Ponta Grossa.

