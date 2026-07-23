Criminosos rompem cerca de arame e furtam casa de idosa no Jardim Apucarana

A casa de uma idosa de 82 anos foi alvo de criminosos na manhã de quarta-feira (22), na Avenida Santa Catarina, localizada no Jardim Apucarana, em Apucarana. Diversos objetos foram levados da propriedade.

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De acordo com o registro da Polícia Militar, os assaltantes entraram no terreno pela parte dos fundos. Para conseguir acessar o quintal da residência, os invasores precisaram quebrar e afastar a cerca de arame cortante que protegia o muro.

A polícia foi acionada pela neta da vítima, que percebeu a invasão e deu falta dos pertences. Logo após o atendimento no local, as equipes realizaram rondas por toda a região na tentativa de localizar os suspeitos ou recuperar os bens furtados, mas não tiveram sucesso.

A família da idosa recebeu as devidas orientações dos policiais para registrar o caso formalmente na delegacia, para que o crime seja investigado.