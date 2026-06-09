Criminosos invadem escola profissionalizante pelo telhado em Apucarana

O Centro de Qualificação Total, escola profissionalizante mantida pela Prefeitura de Apucarana, foi alvo de criminosos. O arrombamento foi descoberto na manhã de segunda-feira (08), quando funcionários chegaram para abrir o estabelecimento, localizado na Rua Ouro Verde, no Jardim América.

-LEIA MAIS: Grávida é ameaçada de morte pelo parceiro no meio da rua em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar (PM), os invasores acessaram o interior da escola pelo telhado. Eles retiraram algumas telhas e abriram um buraco, danificando o forro de madeira do prédio. Diversos objetos da instituição de ensino foram levados.

A suspeita é que o crime tenha ocorrido durante o final de semana. Um dos responsáveis pelo local relatou aos policiais que o prédio estava fechado desde as 17 horas da última quarta-feira, sendo reaberto apenas às 8 horas da manhã do dia em que o crime foi constatado.

O espaço conta com sistema de monitoramento por câmeras. No entanto, devido ao longo período em que a escola permaneceu fechada, as imagens não puderam ser verificadas de imediato pela equipe policial. Os responsáveis pela instituição foram orientados sobre os procedimentos para o resgate das gravações, que deverão ser entregues à Polícia Civil para auxiliar na identificação dos autores do crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



