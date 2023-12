Criminosos invadem casa e furtam revólver e outros itens em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma casa foi invadida e furtada durante a noite desta segunda-feira (25) em Apucarana, no norte do Paraná. Os criminosos teriam levado vários objetos, entre eles uma pistola Taurus, calibre 9 mm. O furto aconteceu em uma residência localizada na rua Dom Romeu Alberti, no jardim Laranjeiras.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e fez contato com o morador da casa. Ele teria afirmado aos agentes, que saiu da residência pela manhã, e quando retornou durante a noite, encontrou o portão da frente arrombado.

Ao entrar na residência, percebeu que os objetos haviam sidos furtados. Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), juntamente com a arma, foram levados também dois carregadores que estavam municiados.

Segundo a PM, após pegar as características dos criminosos através de imagens de câmeras de segurança, um patrulhamento foi realizado, mas nenhum suspeito foi localizado.

