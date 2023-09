Criminosos imobilizam e roubam homem em Apucarana

Criminosos pegaram a carteira da vítima e roubaram o dinheiro que estava no seu interior

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem teve uma quantia em dinheiro e o celular roubados, após sair para comprar bebida na noite desta quarta-feira (20), em Apucarana, no norte do Paraná. O roubo aconteceu na Rua Miguel Simião, no centro da cidade.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Casal dorme com a janela aberta e criminoso furta casa em Apucarana

De acordo com a vítima, ele estava bebendo cerveja com algumas pessoas em um estabelecimento. Momentos depois ele saiu para comprar mais bebida em um outro local, onde parou para conversar com uma pessoa.

continua após publicidade

Após a conversa, ele continuou caminhando e foi surpreendido por dois homens, que o imobilizaram e cometeram o roubo. Segundo a vítima, os criminosos, pegaram a carteira que estava no bolso, roubaram o dinheiro, e também o celular de sua propriedade. Após jogar a carteira no chão, os criminosos fugiram.

Siga o TNOnline no Google News