Criminosos furtam van e diversos itens de barracão em Apucarana

Um barracão localizado na Av. Carlos Schmidt, em Apucarana, no norte do Paraná, foi arrombado e furtado por criminosos durante a madrugada desta segunda-feira (30). Os assaltantes entraram no escritório, pegaram notebooks, micro-ondas e cerca de 200 kg de tecido, colocaram dentro de uma van e fugiram do local.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), momentos antes, os criminosos haviam fracassado em uma tentativa de furto parecida. Eles haviam entrado em um barracão ao lado, pegados os computadores do local e colocado em uma outra van. No entanto, não conseguiram efetuar o furto porque não encontraram a chave do veículo.

Segundo os policiais, imagem foram coletadas e um patrulhamento será feito para tentar encontrar os suspeitos.

