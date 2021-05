Criminosos furtam peças de museu na Unespar Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar foi chamada para atender a solicitação de funcionários da Unespar de Apucarana na manhã desta sexta-feira (7).

Segundo as primeiras informações da universidade, foram furtadas peças da sala onde estão guardadas peças do museu de Apucarana que fica dentro do campus. O vice-diretor da instituição, Leonardo de Fávero, informou que ainda não sabe o que foi levado.

A PM está no local fazendo o atendimento.