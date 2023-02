Criminosos furtam loja do centro de Apucarana; PM foi acionada

Da Redação

Foi dado voz de prisão aos autores e encaminhados até a Delegacia de Polícia de Apucarana

Na tarde desta sexta-feira (17), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de furto qualificado na área central de Apucarana, no Norte do Paraná. Uma loja, localizada na Rua Ponta Grossa, foi alvo de dois criminosos.

De acordo com relato do gerente, por volta das 14 horas, dois indivíduos foram flagrados furtando objetos do estabelecimento. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do local, e as imagens encaminhadas para a Polícia Judiciária.

O funcionário contou, ainda, que após flagrar o furto, seguiu os dois suspeitos e acionou as equipes da PM. Após buscas, as autoridades efetuaram a abordagem dos indivíduos em frente ao supermercado Cidade Canção.

Com os suspeitos foi encontrado um desodorante da marca Rexona. Ao serem questionados, eles afirmaram que venderiam o produto para comprar cigarro. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos autores e encaminhados até a Delegacia de Polícia de Apucarana.

