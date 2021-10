Da Redação

Criminosos furtam 76 metros de fio de UBS de Apucarana

Ao chegar para trabalhar, um funcionário da Unidade Básica de Saúde (UBS), Orestes Mesquita, localizada no Jardim Marissol, acionou a Polícia Militar de Apucarana ao notar que a fiação havia sido furtada. O furto foi registrado nesta sexta-feira (15).

Segundo o boletim, foram levados do local aproximadamente 76 metros de fio 70 mm. A vítima foi orientada pela equipe policial, que foi até o endereço e constatou o furto.

Relembre

Os furtos de fios elétricos tornaram-se um desafio para a segurança pública de Apucarana e região por causa do grande número de casos. Somente nesta semana, bandidos levaram quase 500 metros de cabos em duas ocorrências registradas na quarta-feira.

Um deles no Loteamento Belvedere, de onde foram furtados 400 metros de cabos da rede de energia, e o outro na Subestação da Sanepar, da Rua Deolindo Massambani, que teve 60 metros de fios furtados e dois disjuntores.

Este foi o quarto crime do tipo em uma unidade da companhia de saneamento ocorrido no período de dez dias. O motivo da onda de furtos é a valorização do cobre, matéria-prima dos cabos, no mercado internacional.