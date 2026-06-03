Criminosos furtam 13 botijões de gás de caminhão em Apucarana

Treze botijões de gás foram levados da carroceria de um caminhão na madrugada desta quarta-feira (3), no Solo Sagrado, em Apucarana. Dois suspeitos realizaram o crime e escaparam antes da chegada das autoridades.

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O furto foi descoberto pelo próprio dono do caminhão. Ele relatou aos policiais que foi alertado pelo latido do seu cachorro. Ao sair da residência para verificar o que estava acontecendo no quintal, surpreendeu dois homens retirando a carga do veículo. Para conseguir ter acesso ao compartimento, a dupla cortou dois cadeados.

Assim que perceberam a presença do morador, os suspeitos fugiram correndo. Logo em seguida, a vítima relatou ter escutado o barulho de um motor dando partida, indicando que um carro dava apoio à dupla na fuga.

Devido à rapidez da ação e à escuridão, o dono do caminhão não conseguiu identificar as características físicas dos invasores, tampouco o modelo ou a placa do carro utilizado na fuga.

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A PM esteve no endereço, registrou o caso e orientou a vítima sobre os próximos passos legais para que a Polícia Civil investigue o crime. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido localizado.



