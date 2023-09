Criminosos fizeram 14 disparos contra jovem em Apucarana, diz delegado

Siga o TNOnline no Google News

O delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, afirmou que dois suspeitos atiraram pelo menos 14 vezes contra Ericson dos Santos Martins, 21 anos, assassinado no início da tarde desta quinta-feira (28) no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, norte do Paraná.

O crime aconteceu por volta das 13 horas, na rua Octávio de Sá Barreto, uma via de grande circulação no bairro. Por conta do horário, várias pessoas escutaram os disparos.

Segundo informações da Polícia Civil, as informações iniciais, colhidas no local do crime, apontam que os tiros foram disparados por um homem que estava na garupa de uma motocicleta. Não há dúvidas, segundo a polícia, que trata-se de um crime de execução.

“Não temos a menor dúvida que foi uma execução pela forma como a vítima foi morta, inclusive com vários disparos na cabeça”, comenta o delegado Marcus Vinícius da Rocha Rodrigues.

Segundo o delegado, as equipes da Polícia Científica repassaram, preliminarmente, que pelo menos 14 tiros foram disparados no local. A polícia aguarda laudo do Instituto Médico Legal (IML) que vai determinar quantos projéteis atingiram a vítima.

O delegado confirmou que o Ericson tinha registro criminal e destacou que a investigação sobre o caso teve início na sequência do crime. “É precoce falarmos sobre o caso, principalmente no quesito motivação, mas a medida que as investigações ganharem força, teremos elementos para identificar e responsabilizar os autores”, comenta.

Segundo o delegado, algumas informações já surgiram nas investigações iniciais e próximo passo é ouvir testemunhas e procurar provas periciais. Ele acrescenta que os investigadores vão procurar imagens de câmeras de monitoramento de imóveis próximos na tentativa de identificar o veículo usado pelos atiradores.

“A polícia também recebe muitas informações pelo Disque-Denúncia e essas informações serão todas verificadas”, completa o delegado.

