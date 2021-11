Da Redação

Criminosos exigem Pix durante assalto em Apucarana

Um homem foi agredido durante assalto e foi obrigado a realizar uma transferência via Pix para os ladrões. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (26), em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

A vítima contou para a PM que estava em Aricanduva, que seguia a pé para Apucarana, quando um carro, com quatro homens parou e o motorista ofereceu uma carona. Porém, o pedestre contou que ao chegar no Parque Industrial Norte, na Avenida Zilda Seixas do Amaral, foi roubado.

O rapaz foi agredido e sofreu algumas lesões no braço, pescoço e rosto, informou a PM. O homem ainda contou que como não tinha dinheiro na carteira, foi obrigado a realizar um PIX no valor de R$200 para uma conta desconhecida.

Os assaltantes ainda pegaram o celular da vítima, o cartão e fugiram. O caso é investigado.