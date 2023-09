Criminosos destroem vitrine e furtam loja em Apucarana na madrugada

Uma loja de Apucarana, no norte do Paraná, teve sua vitrine destruída durante um arrombamento ocorrido na madruga desta sexta-feira (01). O estabelecimento fica localizado na Avenida Munhoz da Rocha, no centro da cidade e foi arrombando por volta das 5h30 da madrugada. Veja o vídeo abaixo.

De acordo com o proprietário, os criminosos levaram um celular e uma quantia de R$ 300,00 em dinheiro que estava no caixa do estabelecimento. No entanto, um levantamento ainda será feito para averiguar se nada mais foi levado da loja.

Além dos itens furtados, o dono da loja ainda terá um prejuízo por conta da porta de vidro que foi destruída. Segundo o proprietário do local, será gasto em torno de R$ 1mil com o conserto. A vítima afirmou também que esta é a segunda vez que a loja foi furtada.

