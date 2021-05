Criminosos atiram em ônibus que trafegava na PR-444

Continua após publicidade

Nesta quarta-feira (19), a Polícia Militar de Apucarana atendeu uma ocorrência PR-444, no Distrito da Caixa de São Pedro, após um motorista de ônibus dizer que três homens atiraram no veículo enquanto seguia para São Paulo.

O solicitante disse à equipe que vinha com um ônibus de turismo, com 25 passageiros de Foz do Iguaçu e estava indo para São Paulo. Quando trafegava pela PR-444, proximidades do KM 18, distrito da Caixa de São Pedro, sentido Arapongas, ele avistou um Jeta prata, com três pessoas fora do carro; Segundo a vítima, quando as pessoas viram o ônibus começaram a efetuar disparos de arma de fogo com a intenção de parar o veículo.

Assustado, o motorista disse que não parou e continuou sentido Arapongas, acionando a equipe policial. Posteriormente, ainda conforme o boletim, ele fez contato nas proximidades do pedágio da Cidade dos Pássaros.

Conforme o relatório, a princípio, os criminosos acertaram um tiro no para-choque dianteiro do ônibus e nenhum passageiro, nem o motorista se feriu. A PM fez patrulhamento na região, mas não encontrou nenhum dos envolvidos.