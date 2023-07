Criminosos arrombam portão e blindex e invadem casa na Vila Formosa

Siga o TNOnline no Google News

Uma residência localizada no bairro Vila Formosa, em Apucarana, no Norte do Paraná, foi invadida por criminosos nesta terça-feira (18). A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 17h15, quando o morador percebeu o crime.

Ao chegar no local, as autoridades encontraram a vítima tentando mover o portão que havia sido quebrado. Conforme apurações, os suspeitos arrombaram o portão de entrada de veículos e também danificaram uma porta de blindex que dá acesso à cozinha.

De acordo com relato do morador, a porta foi forçada até que a fechadura se rompesse. De dentro da residência foram levados uma televisão Samsung preta, um notebook Asus de cor cinza e uma carteira com documentos pessoais. Um relógio e alguns outros pertences da vítima também foram furtados.

A equipe policial orientou o apucaranense e confeccionou o boletim de ocorrência. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

