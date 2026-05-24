Criminosos arrombam casa e furtam botijão e dinheiro em Apucarana
Moradora encontrou janela arrombada ao retornar para residência no Núcleo Michel Soni
Publicado em 24.05.2026, 09:05:38 Editado em 24.05.2026, 09:05:33
Foto: Ilustrativa Pixabay
Uma residência foi alvo de furto no Núcleo Habitacional Michel Soni, em Apucarana, neste sábado (23).
Segundo a Polícia Militar, a moradora relatou que saiu de casa na noite anterior e, ao retornar, encontrou a janela frontal do imóvel arrombada. Dentro da residência, ela percebeu o desaparecimento de um botijão de gás de 13 quilos e R$ 125 em dinheiro.
A equipe policial realizou o registro da ocorrência e orientou a vítima sobre os procedimentos junto à Polícia Civil.
Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.
