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Criminoso liga para loja, exige dinheiro e ameaça matar funcionários em Apucarana

Homem afirmou estar armado no estacionamento e exigiu o dinheiro do caixa; PM não encontrou suspeitos no local

Escrito por Da Redação
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Criminoso liga para loja, exige dinheiro e ameaça matar funcionários em Apucarana
Autor Os policiais fizeram buscas no estacionamento e nas proximidades, mas não encontraram pessoas ou movimentações suspeitas - Foto: TNOnline

Um homem tentou extorquir dinheiro de um estabelecimento comercial no Centro de Apucarana ao telefonar para a loja e ameaçar matar os funcionários. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 12h10 deste sábado (24), na Rua Doutor Nagib Daher. Nenhum suspeito foi encontrado.

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Segundo a PM, a gerente, de 40 anos, recebeu uma ligação no telefone fixo do comércio. Inicialmente, o homem se passou por cliente e perguntou os preços de alguns produtos. Depois de receber as informações, anunciou um assalto, afirmou estar armado no estacionamento e exigiu que ela recolhesse o dinheiro do caixa e o levasse até o veículo dele.

A gerente respondeu que não havia dinheiro no caixa. Nesse momento, o homem ameaçou entrar no estabelecimento e matar todos os presentes caso não encontrasse valores.

Durante a chamada, a mulher conseguiu alertar os colegas. Uma testemunha ligou para o telefone 190, enquanto outro funcionário entrou em contato com a gerência geral da empresa. Ao tomar conhecimento da situação, a gerência identificou a tentativa de golpe e orientou que a ligação fosse encerrada.

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Os policiais fizeram buscas no estacionamento e nas proximidades, mas não encontraram pessoas ou movimentações suspeitas. Como o telefone fixo não possuía identificador de chamadas, não foi possível identificar o número de origem da ligação.

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Apucarana Crime Extorsão POLICIA MILITAR segurança pública
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