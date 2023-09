Criminoso furta relógios de marca e outros itens de casa em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um criminoso furtou nesta terça-feira (12), cerca de 10 relógios de marca, além de outros equipamentos eletrônicos de uma casa em Apucarana, no norte do Paraná. Ele entrou na residência, localizada na Rua Horeslau Saviski, no Jardim São Pedro, após arrancar a o miolo da fechadura da porta.

A vítima relatou aos policiais militares que saiu da sua casa às 13h00 e ao retornar às 15h30 percebeu que a residência havia sido furtada. Além da coleção de relógios, foi levado: duas televisões e dois equipamentos sorround, 4 facas artesanais, óculos de sol, outras armações e diversas bijuterias e joias.

Como consta no Boletim de Ocorrências, a vítima foi orientada. Até o fechamento do B.O em questão, nenhum suspeito foi encontrado.

