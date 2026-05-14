TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
POLÍCIA

Criminoso arromba farmácia em Apucarana e furta dinheiro minutos após fechamento

Suspeito invadiu a farmácia, na Vila Feliz, e levou cerca de R$ 600 em malotes

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 08:41:37 Editado em 14.05.2026, 08:45:49
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Criminoso arromba farmácia em Apucarana e furta dinheiro minutos após fechamento
Autor Homem foi encaminhado pela PM à delegacia - Foto: TNOnline

Uma farmácia foi alvo de furto na madrugada desta quarta-feira (13), em Apucarana. O crime aconteceu na Rua Padre Severino Cerutti, na Vila Feliz, poucos minutos após o fechamento do estabelecimento.

- LEIA MAIS: Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (14)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Polícia Militar, a responsável pela loja relatou que o suspeito invadiu o local após arrombar a porta frontal da farmácia, por volta das 23h08 de quarta-feira (13), cerca de quatro minutos depois do encerramento das atividades.

Imagens do sistema de monitoramento mostram que o homem, que usava blusa preta listrada com capuz e calça azul, foi diretamente para os fundos do comércio, onde revirou armários em busca de dinheiro.

Segundo a gerente, o criminoso conseguiu localizar e furtar malotes contendo aproximadamente R$ 600 em dinheiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Toda a ação durou cerca de três minutos, desde a invasão até a fuga do suspeito.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou a responsável sobre os procedimentos cabíveis. As imagens de segurança poderão auxiliar na identificação do autor do furto. Até o momento, ninguém foi preso.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Crime FARMACIA Furto POLICIA MILITAR segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV