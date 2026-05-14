Criminoso arromba farmácia em Apucarana e furta dinheiro minutos após fechamento

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Uma farmácia foi alvo de furto na madrugada desta quarta-feira (13), em Apucarana. O crime aconteceu na Rua Padre Severino Cerutti, na Vila Feliz, poucos minutos após o fechamento do estabelecimento.

- LEIA MAIS: Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (14)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Polícia Militar, a responsável pela loja relatou que o suspeito invadiu o local após arrombar a porta frontal da farmácia, por volta das 23h08 de quarta-feira (13), cerca de quatro minutos depois do encerramento das atividades.

Imagens do sistema de monitoramento mostram que o homem, que usava blusa preta listrada com capuz e calça azul, foi diretamente para os fundos do comércio, onde revirou armários em busca de dinheiro.

Segundo a gerente, o criminoso conseguiu localizar e furtar malotes contendo aproximadamente R$ 600 em dinheiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Toda a ação durou cerca de três minutos, desde a invasão até a fuga do suspeito.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou a responsável sobre os procedimentos cabíveis. As imagens de segurança poderão auxiliar na identificação do autor do furto. Até o momento, ninguém foi preso.