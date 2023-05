Crime que envolve apucaranense é destaque no Fantástico

Da Redação

Crime aconteceu no dia 9 de maio

No programa Fantástico da TV Globo deste domingo (21), o crime que envolve um morador de Apucarana foi destaque. Gabriel Augusto Faveri, de 26 anos, usou um facão e agrediu a ex-namorada, a influenciadora digital Daniele Gonçalves, quando chegava de carro em casa, em Londrina, norte do Paraná. A vítima já recebeu alta e foi entrevistada pela jornalista Patrícia Piveta.

Ela teve cortes profundos no rosto, na cabeça e nas mãos. “Ele era obcecado em mim. Na cabeça dele, se eu não fosse dele não seria de mais ninguém”, disse Daniele à reportagem do Fantástico.

Daniele foi parar na UTI. Levou pontos no rosto, passou por três cirurgias e ainda fará novos procedimentos para tentar recuperar o movimento dos dedos. Vendedor de uma loja de colchões da família em Apucarana, a 50 quilômetros de Londrina, Gabriel disse em depoimento não lembrar do que aconteceu.

Gabriel foi indiciado por tentativa de homicídio quadruplamente qualificado e está preso em um complexo médico penal. “O Gabriel não precisa, e a defesa entende que ele não precisa, de cadeia, ele precisa de tratamento”, afirma o advogado João Batista Cardoso. “A alegação de que ele tem problemas mentais não é nossa, da defesa, são dos médicos psiquiatras que nós juntamos todos os atestados e declarações nos autos”.

“Ele precisa ser contido, e a única forma que a sociedade pode conter um indivíduo com esta característica mórbida é que ele vá a julgamento pelo tribunal do júri, e a sociedade reunida possa dar a ele realmente o que ele merece: a justiça”, declara Antônio José Matos do Amaral, advogado de Daniele. Para assistir a reportagem, clique aqui.

