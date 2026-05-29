Crianças vão às ruas de Apucarana e dão exemplo a motoristas em blitz educativa

O aprendizado sobre trânsito seguro saiu da sala de aula e ganhou as ruas de Apucarana nesta sexta-feira (29). Estudantes da rede municipal participaram de uma blitz educativa na Praça Rui Barbosa e chamaram a atenção de motoristas ao orientar sobre o uso do cinto de segurança, o respeito à faixa de pedestres e os perigos do celular ao volante.

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A ação integrou a programação do Maio Amarelo e transformou as crianças em multiplicadoras de conscientização no trânsito. Uniformizados e com panfletos nas mãos, os alunos abordaram os condutores acompanhados por guardas municipais e agentes de trânsito.

O prefeito Rodolfo Mota destacou a importância de envolver os estudantes em atividades práticas de cidadania. Segundo ele, o trabalho desenvolvido nas escolas ajuda a construir uma cultura de responsabilidade desde a infância. “O trabalho realizado nas escolas ajuda a criar uma cultura de responsabilidade no trânsito, com reflexos diretos na segurança da população”, afirmou.

A atividade envolveu cerca de 70 alunos das escolas municipais Edson Giacomini, do Distrito de Vila Reis, e Fernando Acosta, do Distrito de Pirapó. Os estudantes participaram de orientações aos motoristas e também reforçaram mensagens sobre direção segura e respeito às leis de trânsito.

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O superintendente pedagógico da Autarquia Municipal de Educação, Pablo Costa e Silva, explicou que as ações fazem parte dos temas transversais previstos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Segundo ele, alunos do 4º ano participam das blitzes educativas, enquanto estudantes do 2º ano realizam atividades em uma pista simulada montada no Centro da Juventude. “No espaço foram instalados semáforo, carros e faixa de pedestres temáticos para trabalhar a educação no trânsito de forma prática e lúdica”, explicou.

O comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Fábio de Souza, informou que o projeto já passou por 18 escolas municipais e ocorreu em diferentes pontos da cidade, como a Polícia Rodoviária Federal, Avenida Aviação, Rua Piratininga e Núcleo João Paulo.

Segundo ele, a iniciativa também faz parte do projeto Guarda Escolar Mirim, que promove atividades formativas ao longo do ano letivo. “O programa trabalha temas como convivência, disciplina, hierarquia, primeiros socorros e trânsito. Na próxima etapa vamos abordar a preservação do meio ambiente”, disse.

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A professora Ana Paula Martins, da Escola Municipal Edson Giacomini, contou que os estudantes participaram de cerca de 15 encontros preparatórios antes da blitz. “A Guarda Municipal esteve conosco semanalmente, orientando as crianças por meio de atividades lúdicas, dinâmicas e materiais educativos”, relatou.

Ela destacou ainda o entusiasmo dos alunos com a atividade prática. Segundo a professora, as crianças parabenizavam motoristas que utilizavam corretamente o cinto de segurança e orientavam aqueles que estavam irregulares.

Além disso, os estudantes também reforçaram alertas sobre os riscos da combinação entre álcool e direção e o uso do celular ao volante.