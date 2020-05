Crianças serão vacinadas contra gripe a partir de segunda

Com a oferta de doses da vacina em 24 Unidades Básicas de Saúde, a Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana inicia na próxima segunda-feira (11) a terceira etapa da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe que será dividida em duas fases. Na primeira, dentro do período de 11 a 17 de maio, no horário de 8 horas às 16h30, serão vacinadas pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mães no pós-parto até 45 dias.

A segunda fase vai acontecer entre 18 de maio e 5 de junho e tem como público alvo os professores das escolas públicas e privadas e os adultos de 55 a 59 anos de idade. No total, a terceira etapa da campanha de vacinação prevê a imunização de cerca de 18 mil pessoas em Apucarana.

Apucarana já vacinou 29.199 pessoas contra a gripe. A cobertura do público-alvo da primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação foi grande, em especial entre os idosos que atingiu 108,7% da meta de imunizar 15.227 pessoas com 60 anos ou mais. O número de vacinados nesta faixa etária atingiu 16.528.

Já entre os trabalhadores da saúde, que ao lado dos idosos fazem parte do público-alvo da primeira etapa, foram vacinados 1.605 profissionais, uma cobertura de 80,9%.

O público alvo da 2ª etapa, iniciada dia 16 de abril, é formado por doentes crônicos, profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo (motoristas e cobradores) e portuários, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, e funcionários do sistema prisional.

Até o momento foram vacinados 3.468 doentes crônicos, 1.131 caminhoneiros, 210 profissionais das forças de segurança e salvamento, e 144 profissionais do transporte coletivo (motoristas e cobradores), entre outros grupos do público alvo.

O prefeito Junior da Femac lembra que a vacinação segue aberta para os públicos da primeira e segunda etapa até o fim da campanha. “Procurem uma das nossas 24 unidades para se vacinar o quanto antes e se protejam da gripe que pode evoluir para casos mais graves, como a pneumonia”, alerta Junior da Femac.

Em 2020, até o dia 18 de abril, foram registrados 1.696 casos hospitalizados por influenza (gripe) em todo o país, com 163 mortes. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe segue até o dia 5 de junho e a meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um desses grupos.





Relação das Unidades Básicas de Saúde

que estão realizando vacinação contra a gripe:

UBS MYIOJI KOGURE (JARDIM ACLIMAÇÃO) Rua: Arthur Thomas s/nº Fone: 3901-1055

UBS – DR ANTONIO SACHELLI - Avenida Aviação , 3012 – Jardim Colonial

UBS EMÍLIA CRETUCHI (PARQUE BELA VISTA) Rua: João Matiuzzi nº279 Fone: 3901-1068

UBS PADRE DOMINIQUE (CAIXA SÃO PEDRO) Rua: Nelson Miquelão s/nº Fone: 3440-5007

UBS MARIO VERUSSA (DISTRITO DE CORREIA DE FREITAS) Avenida Getúlio Vargas s/nº Fone: 3901-1067

UBS EROS PACHECO (NÚCLEO AFONSO CAMARGO) Rua: Guapuruvu s/nº Fone: 3901-1070

UBS ELAYNE MAZUR (JARDIM INTERLAGOS) Rua: André Korilo nº1190 Fone: 3422-5708

UBS EUNICE PENHARBEL (RESIDENCIAL SUMATRA) Rua: Ilson Ferreira Guerra s/n Fone; 3424-2189

UBS BOLIVAR PAVÃO (JARDIM AMÉRICA) Avenida Central do Paraná s/n Fone: 3901-1063

UBS – ANA MARIA PEPATO (JARDIM TRABALHISTA). Rua José Manoel de Oliveira – Jardim Trabalhista

UBS – JOAQUIM TRIZOTTI (NÚCLEO ADRIANO CORREA) Rua: Serra do Mar s/nº Fone: 3901-1056

UBS – LEOPOLDO HARTWIG JR. (VILA NOVA) Rua: Marcílio Dias s/nº Fone: 3901-1031

UBS MARIA DO CAFÉ (JARDIM PONTA GROSSA) Rua: Emiliano Perneta s/nº Fone: 3901-1030

UBS MERCEDES SILVA MORENO (VILA REGINA) Rua: Emílio Cretushi s/nº Fone: 3901-1032

UBS ORESTE G. MARQUITO (JARDIM MARISSOL) Rua: Jair Fidelis Marques s/nº Fone: 3901-1073

UBS OSVALDO DAMIN (JABOTI) Rua: Rolândia s/nº lado da Escola Ébano Pereira Fone: 3901-1035

UBS MOACIR S. MASCARO (NÚCELO PARIGOT DE SOUZA) Rua: Conselheiro Zacarias s/nº Fone: 3901-1059

UBS PEDRO BARRETO (DISTRITO VILA REIS) Rua: José Garcia Perez s/nº Fone: 3901-1064

UBS RODRIGO TRAMONTIN YOSHII (VILA APUCARANINHA) Rua – São Carlos S/N3901-1052

UBS RAUL CASTILHO (NUCLEO JOÃO PAULO) Rua: Rio Congonhinhas s/nº Fone: 3901-1046

UBS ROMEU MILANI Rua OSVALDO CRUZ (CENTRO)

UBS TAKAITI MIYADI (NÚCLEO DOM ROMEU) Rua: São Leopoldo s/nº Fone: 3901-1057

UBS VALDECIR DE PAULA (JARDIM DAS FLORES) Rua: Nossa Senhora da Conceição s/nº Fone: 3901-1069

UBS WALTER LAZARINI (DISTRITO DE PIRAPÓ) Rua: Augusto Ferreira Chagas s/nº Fone: 3901-1049