Crianças são encontradas em estado de abandono em Apucarana

A equipe do Conselho Tutelar encaminhou as crianças para casa da avó para futuras providências

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na noite desta quarta-feira, 06, para dar apoio ao Conselho Tutelar. Quatro crianças foram encontradas em situação de abandono, por volta das 23h50, em uma residência na Avenida Central do Paraná, no Jardim Ponta Grossa.

Segundo o relatório da PM, a equipe policial foi acionada para confeccionar um boletim de ocorrência para o Conselho Tutelar. No local, estavam em estado de abandono quatro crianças, sendo uma menina de 10 anos, outra de 8 anos e dois meninos de 5 e 3 anos.

O boletim aponta ainda que no local onde as crianças foram encontradas havia um forte odor de urina e não havia nenhum alimento para elas. Também não havia adultos na casa no momento da ocorrência. A equipe do Conselho Tutelar encaminhou as crianças para casa de um familiar para futuras providências. A mãe não foi localizada.

Segundo a Conselheira Tutelar Juliane de Lima, que atendeu a ocorrência, já haviam outras denúncias a respeito deste caso, mas somente nesta data, conseguiram o endereço para realizar o atendimento.

"Ainda não temos muitas informações sobre o histórico desta família, sabemos que essas crianças têm pai e mãe que são separados, mas ainda estamos levantando mais informações para podermos aplicar as medidas cabíveis ao caso. Neste momento, as crianças estão bem assistidas, sob os cuidados de um familiar e continuaremos acompanhando o caso", garantiu.

