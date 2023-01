Crianças participam de aula ambiental no Bosque Municipal de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Para marcar o Dia Mundial da Educação Ambiental, crianças da rede municipal de ensino de Apucarana participaram nesta quinta-feira (26) de uma visita guiada ao Bosque Municipal. Os alunos, entre 4 e 10 anos de idade, também assistiram a uma peça de teatro de fantoches sobre a importância da preservação do meio ambiente.



continua após publicidade .

A iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente reuniu estudantes de escolas municipais e também chamou atenção de frequentadores que foram ao Bosque Municipal de Apucarana.

O secretário Gentil Pereira afirma que a iniciativa, além de comemorar o Dia Mundial da Educação Ambiental, ocorre também na semana de aniversário de Apucarana. O município comemora 79 anos neste sábado (28).

continua após publicidade .

“Os biólogos da secretaria mostraram o bosque e também os animais para as crianças. O teatro de fantoches foi uma ideia que tivemos para falar da importância da preservação ambiental”, disse.

Ele afirma que a Prefeitura tem planos para o local. “Fizemos intervenções para melhorar o Bosque Municipal, que está muito bonito, e temos um projeto de expansão para trazer novos animais e aves”, assinala.

Gentil destaca a importância do trabalho de educação ambiental com as crianças. “Temos uma educadora ambiental, cedida pela Autarquia Municipal de Educação, que fica permanentemente no Bosque Municipal. A gente recebe muitas crianças de Apucarana, mas também de municípios da região”, observa. Segundo ele, mais de 36 mil pessoas visitaram o local apenas em 2022.

continua após publicidade .

Além do passeio no final das férias escolares, as crianças também aprenderam a importância de preservar o meio ambiente, evitando jogar lixo nos rios e nas matas. Ana Júlia Cândido Coutinho, de 9 anos, foi uma das visitantes. “Gostei que falaram bastante da natureza e foi um aprendizado. Aprendi que não pode jogar lixo no chão”, disse.

Luana Coutinho Machado, de 10 nos, também curtiu o passeio. “Eu aprendi que não pode jogar lixo nos rios e no chão, e também não pode cortar as árvores”, acrescentou.

Tainá Vitória Godoy, de 6 anos, fez questão de dar seu depoimento. A pequena disse que aprendeu sobre a importância de não jogar lixo o chão e cuidar da água dos rios. Ela também gostou muito de ver os bichos. “Gostei do macaco e do coelho, que é muito fofinho”, afirmou.

continua após publicidade .

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .

O BOSQUE

Criado em 1963, o Bosque Municipal de Apucarana tem uma área total de 28 mil metros quadrados. Fica localizado na Rua João Antônio Braga Cortês, 523, no Jardim São Pedro. É um refúgio verde em pleno perímetro urbano de Apucarana. Considerada “área inviolável” por lei municipal desde 1970, é um dos locais de maior visitação em Apucarana.

Por muitos anos, o espaço recebeu inúmeros animais e funcionou como uma espécie de zoológico. Aves, répteis e mamíferos recebiam acompanhamento de veterinários e outros profissionais da área.

O Bosque Municipal passou por inúmeras reformulações ao longo das últimas décadas. Entre 2005 e 2016, ficou conhecido como Bosque Municipal Parque das Aves. Nesta época, chegou a abrigar cerca de 200 espécies de animais, incluindo tucanos, papagaios, araras, periquitos, corujas, entre outros pássaros, além de macacos, pavões, tartarugas e quatis.

No entanto, os bichos acabaram retirados do local por ordem do Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis), que decidiu proibir a manutenção de animais silvestres nestes espaços.

Depois de permanecer fechado por mais de três anos, o local passou por readequações e reabriu ao público no início de 2021.

Siga o TNOnline no Google News