Crianças feridas após brinquedo inflável ser arrastado durante temporal seguem internadas

O incidente ocorreu durante a comemoração de um aniversário em uma chácara na zona norte de cidade

Os irmãos que se feriram durante um temporal na tarde de sábado (29), em uma chácara na zona norte de Apucarana, continuam internadas no Hospital da Providência. A informação foi confirmada por familiares das crianças.

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De acordo com um familiar, a menina, de 10 anos, e o garoto, de 7, tiveram cortes nas regiões da cabeça e braço e devem permanecer sob observação até terça-feira (1º). O familiar ainda informou à reportagem que os ferimentos não são graves.

O incidente ocorreu durante a comemoração de um aniversário. As crianças estavam em um brinquedo inflável, que foi arrastado pela força do vento durante o temporal. Após o ocorrido, um pedido de oração pelas duas crianças começou a circular em grupos de mensagens e nas redes sociais.

O acidente aconteceu de forma repentina, segundo uma testemunha que estava na chácara e presenciou o momento em que o brinquedo foi levado pelo vento. “Não deu nem tempo. Começou um chuvisco e, na hora que começou, o vento já bateu. Não deu nem tempo de tirar as crianças de lá. Foi assustador”, relatou

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O temporal também provocou estragos em diferentes regiões da cidade. Segundo a Copel, o Simepar registrou rajadas de vento de até 48,2 km/h.



Árvores caíram, estruturas foram danificadas, houve destelhamentos e milhares de imóveis ficaram sem energia elétrica. Durante a tarde, a Copel informou que 4.821 clientes chegaram a ser afetados pela interrupção no fornecimento em diferentes pontos do município.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil também atenderam diversas ocorrências relacionadas ao temporal, incluindo quedas de árvores e destelhamentos.