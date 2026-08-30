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APUCARANA

Crianças feridas após brinquedo inflável ser arrastado durante temporal seguem internadas

O incidente ocorreu durante a comemoração de um aniversário em uma chácara na zona norte de cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Crianças feridas após brinquedo inflável ser arrastado durante temporal seguem internadas
Autor Hospital da Providência, em Apucarana - Foto: Divulgação

Os irmãos que se feriram durante um temporal na tarde de sábado (29), em uma chácara na zona norte de Apucarana, continuam internadas no Hospital da Providência. A informação foi confirmada por familiares das crianças.

-LEIA MAIS: Temporal arrasta brinquedo inflável e deixa duas crianças feridas em Apucarana

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De acordo com um familiar, a menina, de 10 anos, e o garoto, de 7, tiveram cortes nas regiões da cabeça e braço e devem permanecer sob observação até terça-feira (1º). O familiar ainda informou à reportagem que os ferimentos não são graves.

O incidente ocorreu durante a comemoração de um aniversário. As crianças estavam em um brinquedo inflável, que foi arrastado pela força do vento durante o temporal. Após o ocorrido, um pedido de oração pelas duas crianças começou a circular em grupos de mensagens e nas redes sociais.

O acidente aconteceu de forma repentina, segundo uma testemunha que estava na chácara e presenciou o momento em que o brinquedo foi levado pelo vento. “Não deu nem tempo. Começou um chuvisco e, na hora que começou, o vento já bateu. Não deu nem tempo de tirar as crianças de lá. Foi assustador”, relatou

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O temporal também provocou estragos em diferentes regiões da cidade. Segundo a Copel, o Simepar registrou rajadas de vento de até 48,2 km/h.

Árvores caíram, estruturas foram danificadas, houve destelhamentos e milhares de imóveis ficaram sem energia elétrica. Durante a tarde, a Copel informou que 4.821 clientes chegaram a ser afetados pela interrupção no fornecimento em diferentes pontos do município.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil também atenderam diversas ocorrências relacionadas ao temporal, incluindo quedas de árvores e destelhamentos.

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