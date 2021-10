Crianças encontram cadáver em bairro de Apucarana; veja

Da Redação

Crianças que estavam jogando bola no Jardim Aeroporto em Apucarana na tarde desta sexta-feira (29), encontraram um cadáver. A Polícia Militar (PM) foi chamada e isolou o local. O corpo estava embaixo de uma coberta.

De acordo com a PM, as crianças encontraram a coberta e se assustaram pois viram um pé. Os garotos avisaram um familiar e a mulher ligou no 190. A equipe policial que está no local informou que existe sangue perto do cadáver, um homem.

O corpo é de um jovem de 26 anos que foi identificando como Cleiton Brito de Castro, o pai do rapaz foi para o local e fez o reconhecimento. A princípio, existem sinais de agressão na cabeça da vítima.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, IML, de Apucarana.

