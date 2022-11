Crianças encantam público com apresentação no Cine Teatro; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Duzentas e quarenta crianças subiram no palco do Cine Teatro Fênix neste sábado (12). Elas são alunas dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Apucarana. Na ocasião, os meninos e meninas apresentaram às suas famílias e à comunidade um pouco daquilo que aprenderam, ao longo do ano letivo, na oficina de musicalização.

continua após publicidade .

A música é uma das formas mais antigas de arte. Os homens começaram a desenvolver as primeiras ações sonoras ainda na pré-história, há mais de 50 mil anos, baseados na observação dos fenômenos da natureza, como o ruído dos trovões e das ondas quebrando na praia. Aliás, o ser humano é naturalmente musical. Mesmo antes do nascimento, ele já convive com o som e o ritmo dos batimentos cardíacos da sua mãe.

-LEIA MAIS: Conhecidas as campeãs no 1º dia da Ginástica Rítmica dos JAP's

continua após publicidade .

Em Apucarana, as aulas de música fazem parte do currículo escolar e são ministradas duas vezes por semana a todos os estudantes, das turmas do Infantil 1 ao 5º ano do Ensino Fundamental. “Por meio delas, as crianças desenvolvem a linguagem, a criatividade, a concentração, a memória, a acuidade auditiva e a socialização. Enfim, a música trabalha muitos atributos importantes ao processo de formação dos indivíduos,” disse a secretária de educação, Marli Fernandes.

O prefeito Junior da Femac parabenizou à equipe pedagógica da Autarquia Municipal de Educação e aos professores da Academia Sebastian Bach pela organização do espetáculo. “As crianças brilharam no palco e levaram muitos pais às lágrimas na plateia. A educação é prioridade na nossa administração porque entendemos que, se ofertarmos uma formação de qualidade na primeira infância, os estudantes terão sucesso em toda a sua vida acadêmica e profissional”, afirmou.

“Muito obrigado às famílias que confiam seus bem mais preciosos, os próprios filhos, à rede municipal de Apucarana. Tenham a certeza de que eu, o prefeito Junior da Femac e toda a nossa equipe, estamos empenhados em oferecer a melhor educação possível para eles,” acrescentou o vice-prefeito, Paulo Vital.

O espetáculo O Castelo Musical foi apresentado em duas sessões, às 14 horas e às 17 horas, no Cine Teatro Fênix. O evento também foi transmitido ao vivo pelo canal da Autarquia Municipal de Educação na plataforma YouTube. O vídeo continua disponível por meio do link.

Siga o TNOnline no Google News