Crianças encantam público com apresentação de dança

Com o objetivo de mostrar à comunidade um pouco daquilo que os alunos aprenderam ao longo do ano letivo, a Autarquia Municipal de Educação de Apucarana está promovendo nesta semana três espetáculos, de dança, música e artes marciais, que serão transmitidos por meio do seu canal na plataforma Youtube.

A primeira apresentação, de dança, na noite de terça-feira (23/11), foi protagonizada por aproximadamente 350 crianças, matriculadas nos 23 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). O espetáculo baseou-se no tema A Caixa Mágica de Brinquedos.

Segundo a secretária Marli Fernandes, a oficina de dança faz parte do currículo da educação integral, que é ofertada em aproximadamente 90% das unidades de ensino da rede municipal de Apucarana. “Tanto os meninos como as meninas são contemplados com as aulas de expressão corporal, desde as turmas do Maternal até o 5º ano do Ensino Fundamental. Por meio dessas aulas, as crianças desenvolvem competências importantes, como a autoimagem, a socialização, a criatividade, a cognição e a coordenação motora” afirmou a secretária.

O prefeito Junior da Femac congratulou os professores e alunos pelo espetáculo de ontem (23/11). “Eu fiquei surpreso ao ver a desenvoltura das crianças, que possuem em torno de três anos de idade, na frente das câmeras. Parabéns a todos os envolvidos na organização dessa belíssima apresentação. Eu agradeço também às famílias que confiam seus filhos à rede pública municipal de ensino. Tenham certeza de que eu e minha equipe temos nos esforçado ao máximo para garantir a melhor formação possível às crianças apucaranenses,” disse.

Para aqueles que não conseguiram assistir ao vivo, a gravação do espetáculo A Caixa Mágica de Brinquedos continua disponível no link: https://youtu.be/t0D-q1SJ71Q.

Já nesta quarta-feira (24/11), às 19 horas, será a vez dos alunos do 1º ao 5º ano mostrarem o que aprenderam nas aulas de karatê e kung fu, durante o Festival de Artes Marciais da rede municipal de Apucarana. E na quinta-feira (25/11), no mesmo horário, as crianças dos CMEIs voltam aos palcos para mais uma apresentação de música. Os dois eventos também serão transmitidos pelas redes sociais da Autarquia de Educação.