Crianças de apenas 7 anos promovem vandalismo em escola do PR; veja

O início de ano foi muito triste para servidores do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Laura Mareze, inaugurado há pouco mais de 3 meses, no Residencial Fariz Gebrim, em Apucarana, norte do Paraná. Um verdadeiro vandalismo nas dependências da escola foi promovido por duas crianças de 7 anos de idade, que moram no bairro, mas não estão matriculadas na instituição. A informação foi confirmada pela diretora do CMEI Laurine de Paulo Mathias Policarpo. (Veja no vídeo abaixo).

Os dois meninos, que são primos, invadiram o prédio público passando por debaixo da cerca de proteção do local e passaram cerca de uma hora na escola, promovendo quebra-quebra e muita sujeira. Vidros de janelas foram quebrados para que as salas fossem invadidas, ferindo uma das crianças, que deixou marcas de sangue pelo chão. Fios e equipamentos do sistema de segurança foram arrancados, portas foram danificadas e muito material escolar, das 105 crianças de 0 a 4 anos de idade que estão matriculadas na instituição, ficou completamente destruído.

Veja as imagens das câmeras:

As crianças também pegaram latas de tintas e espalharam pelo chão, janelas e paredes, destruíram parte da horta e espalharam pedras pelo local. Eles ainda tentaram levar parte do material escolar, acondicionando em uma caixa de papelão, mas foram flagrados por um morador quando estavam fugindo e deixaram o material para trás.

Através das imagens das câmeras de segurança, as crianças foram identificadas e em seguida, localizadas por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana.

"Uma situação lamentável, estou transtornada. Meu sentimento é de frustração", disse a diretora do CMEI.

Acompanhe a matéria completa:

Por Aline Andrade, para o TNOnline.

