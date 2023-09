Crianças da rede municipal de educação brilham no palco do Cine Teatro

Evento aconteceu no Cine Teatro Fênix

A Autarquia Municipal de Educação realizou, na tarde de domingo (17), no Cine Teatro Fênix, o tradicional espetáculo de dança dos alunos dos seus Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Para que o maior número de pais e familiares pudesse assistir, as apresentações foram divididas em três sessões. A primeira teve como tema o conto Cinderela; a segunda baseou-se no filme Encanto; e a terceira, na história de Aladim.



O currículo da rede municipal de educação apucaranense prevê que todos os estudantes, dos CMEIs e Escolas, das turmas do Infantil 3 ao 5º Ano do Ensino Fundamental, participem das aulas de Expressão Corporal.

“As crianças brilharam no palco, mostrando desinibição e muito talento. Mais do que isso, elas se divertiram e encantaram a plateia, que lotou o Cine Teatro Fênix nas três sessões. Eu agradeço aos professores, coordenadores e diretores escolares pela organização desse belíssimo evento. Muito obrigado também aos pais, por confiarem seus bens mais preciosos, os próprios filhos, à rede municipal de educação”, disse o prefeito Junior da Femac.

A secretária de educação, Marli Fernandes, lembrou que a dança traz muitas vantagens às crianças. “Por meio das aulas de expressão corporal, elas desenvolvem a coordenação motora, fortalecem a musculatura, melhoram a flexibilidade e a postura, aprimoram as suas noções espaciais, aprendem a trabalhar em equipe e a vencer a timidez e a insegurança, entre outros benefícios,” afirmou.

