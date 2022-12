Crianças da Apae festejam a chegada do Papai Noel em Apucarana; veja

Da Redação

Mais de 450 alunos da Apae de Apucarana receberam nesta sexta-feira, 16, a visita do Papai Noel, que neste ano, veio de uma forma diferente: direto do céu, descendo através de um guindaste. E ele não veio sozinho: trouxe uma dúzia de ajudantes para realizar a entrega dos presentes e fazer a alegria da garotada.

De acordo com o presidente da Apae de Apucarana, Luiz Fernando Frias, com o apoio da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) , do Rotary Clube da cidade, além da comunidade em geral, neste ano foi possível atender às cartinhas de cada aluno, que estão recebendo o presente que elas mesmo escolheram das mãos do bom velhinho.

"É uma grande alegria ver a felicidade dos nossos 453 alunos, todos recebendo seus presentes, graças às doações da comunidade e com o apoio da UTFPR e do Rotary, que adotaram as cartinhas das crianças para que hoje elas pudessem ser presenteadas", disse Frias.

Para a diretora da entidade Izabel Ortega, essa festa é uma forma de encerrar o ano com muita alegria, comemorando o nascimento de Jesus.

"Queremos terminar esse ano com muita festa e alegria, comemorando o nascimento de Jesus que nos traz amor, esperança e perdão. É uma festa de amor, graças a participação de toda a comunidade", disse a diretora.

Assista como foi:

Emoção: Papai Noel chega na Apae de Apucarana - Vídeo por: TNOnline

