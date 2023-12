Criança fica ferida após cair de brinquedo na Praça Rui Barbosa

Siga o TNOnline no Google News

Uma criança de 3 anos ficou ferida durante a noite desta quinta-feira (21) após cair de um brinquedo na Praça Rui Barbosa, em Apucarana, no norte do paraná.

Uma equipe da Policia Militar (PM), que estava realizando patrulhamento no local por conta da Operação Natal, foi parada por uma mulher que é responsável pelo brinquedo, que teria avisado os agentes sobre o ocorrido. Segundo os policiais, ela afirmou que o menino estava com uma suspeita de fratura no braço direito por conta da queda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou atendimento na criança ainda no local. Em seguida, já com o braço imobilizado, ele foi encaminhado, juntamente com a mãe, até o Hospital da Providência para realizar exames e ser melhor atendido.

