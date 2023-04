Criança fica ferida após cair de brinquedo em parquinho de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Menina estava no parquinho da escola quando se machucou

Uma criança de 9 anos ficou ferida após cair de um brinquedo no parquinho localizado em uma escola na Vila Reis, em Apucarana, norte do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 12 horas desta sexta-feira (28) e mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros.

continua após publicidade .

De acordo com informações do Siate a criança, uma menina, brincava no parque na Escola Municipal José de Alencar, na Rua Apucarana, quando caiu de um brinquedo e teve uma fratura exposta no punho. Segundo o sargento Salustiano, que atendeu a ocorrência, no momento do atendimento não foi especificado qual brinquedo a criança estava.

- LEIA MAIS: Ciclista fica gravemente ferido após ser atropelado em Apucarana

continua após publicidade .

"A menina estava se divertindo no parquinho quando caiu de um brinquedo", reitera o sargento. Ela foi atendida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e encaminhada ao Hospital da Providência na companhia da mãe que estava no local.

Siga o TNOnline no Google News