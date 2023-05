Criança fica doente após filhote fugir em Apucarana; saiba como ajudar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A filhote Luna

Uma filhote de cachorro desapareceu nesta segunda-feira (1º) na região do bairro da Igrejinha, em Apucarana, norte do Paraná. A dona da cachorrinha entrou em contato com o TNOnline, depois que o sumiço do animal deixou uma criança doente.

continua após publicidade .

A cachorra, que é chamada carinhosamente de Luna, é extremamente dócil e fugiu por volta das 11 horas da manhã, nas proximidades do "novo Muffato". Conforme a dona, a residência da família fica na Rua Horeslau Saviski.

Qualquer informação sobre a filhote pode ser encaminhada diretamente para a dona, Stefannie, pelo telefone (43) 99619-4496. "Tem uma criança que está doente por conta dela, quem achar dou até recompensa", afirma.

continua após publicidade .





Outro cachorrinho perdido

Família pede ajuda para encontrar cachorro desaparecido na Vila Nova

Moradores de Apucarana, no Norte do Paraná, entraram em contato com a reportagem do TNOnline para pedir ajuda após o cachorrinho da família desaparecer na noite desta segunda-feira (1º), na região da Vila Nova.

continua após publicidade .

O cachorro, que atende pelo nome de Simba, pertence a duas crianças, de 10 e 12 anos de idade. O animal sumiu da residência da família por volta das 19 horas, na região da Vila Nova, e os pequenos estão sofrendo sem o amiguinho.

A família está fazendo diversas postagens nas redes sociais para ajudar na divulgação. Simba tem pelagem preta e branca e, quando fugiu, usava uma gravata no pescoço. Aqueles que tiverem encontrado o cachorrinho ou souberem de alguma informação, podem entrar em contato com a dona, Luana, pelo telefone (43) 99605-2604.

fonte: Da Redação

Siga o TNOnline no Google News