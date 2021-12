Da Redação

Criança é localizada abandonada e com os pés machucados

Uma menina, de 4 anos, foi encontrada sozinha na noite desta quarta-feira (22), por volta das 20 horas, pelo vigilante de uma escola localizada no Núcleo Habitacional Castelo Branco, em Apucarana. O solicitante informou à Polícia Militar (PM) que encontrou a menor abandonada e sendo cuidada por duas pessoas, que não quiseram se identificar por medo de retaliação. Conforme a PM, a menina estava com os pés machucados. O Conselho Tutelar foi acionado para dar apoio e a responsável pela criança foi levada para a Delegacia de Polícia Civil.



De acordo com o boletim, a criança ficou aproximadamente quatro horas sozinha e contou aos policiais que estava sem os familiares em casa e resolveu sair do local. Ao constatar o bairro que a menina mora com a família, a PM se deslocou até o Jardim Aeroporto e conversou com a responsável por ela. A mulher informou aos policiais que foi ao mercado e deixou a criança sob os cuidados do pai, um homem, de 76 anos. Questionada sobre sentir falta da criança durante o período em que ela desapareceu, ela disse que achou que a menina estava na casa de uma amiga.

Ainda conforme o boletim, foi constatado que os pés da menina estavam com alguns machucados. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou toda ocorrência, encaminhando a criança envolvida e seus três irmãos para a casa de um familiar. Segundo o relatório, a responsável foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil.