Criança e ciclista são socorridos após acidente no Pirapó

Da Redação

Um acidente entre uma motocicleta e uma bicicleta foi registrado na tarde desta sexta-feira (3), no distrito do Pirapó, na Rua Maria José do Carmo, em Apucarana. Uma criança e um homem ficaram feridos.

Na motocicleta estavam o condutor e sua filha. A criança foi socorrida pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com ferimentos leves na cabeça. O motociclista recusou atendimento médico.

O ciclista, de aproximadamente 45 anos, foi atendido pelo Siate do Corpo de Bombeiros com ferimentos considerados moderados. Ele foi encaminhado para o Hospital da Providência.

Segundo testemunhas, a colisão foi frontal.