Criança é assediada em tentativa de furto em Apucarana

Da Redação

Uma criança, de 11 anos, foi assediada durante tentativa de furto enquanto passeava com duas amigas, em um comércio no centro de Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada na tarde de sábado, por volta das 16h, para atender a ocorrência.

A menina contou que um jovem, aparentando ter 15 anos, se aproximou, passou a mão em seu corpo, no cabelo dela, depois tentou furtar seu celular e fugiu. A criança contou para as amigas o que tinha acontecido e procuraram o segurança do local.

A amiga, de 13 anos, que estava com ela, disse que o suspeito passou a mão na barriga e no cabelo da vítima de forma lascívia e não acidental. A PM solicitou imagens do local, porém, a pessoa responsável pelo setor estaria de volta, retornado ao trabalho na segunda-feira (2).

A equipe encontrou em contato com os pais da vítima e registrou um Boletim de Ocorrência.