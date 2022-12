Criança de dois anos e avó ficam feridas após acidente em Apucarana

Da Redação

Colisão envolveu dois veículos que bateram de frente na Rua João Batista Boscardin, no Loteamento Belvedere.

Uma criança de dois anos de idade e a avó dela, de 43 anos, ficaram feridas após acidente registrado na tarde desta quinta-feira (15), em Apucarana, norte do Paraná.

A colisão envolveu dois veículos que bateram de frente na Rua João Batista Boscardin, no Loteamento Belvedere, em frente a chácara Mariel.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), devido ao impacto o menino sofreu um trauma frontal e escoriações no rosto. A avó sofreu um trauma em uma das pernas e no maxilar. Não há informações se a criança estava na cadeirinha.

As duas vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao Hospital da Providência. As circunstâncias da colisão serão apuradas pela polícia.