Criança de dois anos é atropelada em bairro de Apucarana

Um menino de dois anos foi atropelado em Apucarana. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (21), na Rua Pedro Hidalgo Martin, no Residencial Interlagos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foi chamado.

Conforme os socorristas, a criança sofreu um corte no supercílio, o garoto foi imobilizado e levado para o Hospital da Providência. O menino chorava bastante e estava consciente no local.

A motorista do carro contou que foi tudo muito rápido, que a mãe da criança segurava um bebê no colo e o garoto saiu correndo, atravessando a rua.

A condutora ainda disse que por sorte estava com a velocidade reduzida, ela ficou no local do atropelamento, chamou o socorro e a Polícia Militar (PM). A mulher também estava bastante assustada.

