Criança de Apucarana morre ao cair de prédio em Londrina

João Davi Barbosa Carneiro, de 8 anos, faleceu neste sábado (21)

Um menino de 8 anos, morador de Apucarana, morreu após cair do terceiro andar de um prédio em Londrina, no norte do Paraná. O acidente aconteceu na Rua Borba Gato, na tarde de sábado (21).

O Corpo de Bombeiros informou que a criança estava escovando os dentes próximo da janela do quarto, quando teria se desequilibrado e caído de uma altura de cerca de 10 metros. Na queda, ele bateu a cabeça com força no chão.

O Siate dos Bombeiros foi chamado e encaminhou a vítima para o Hospital Evangélico, porém, apesar dos esforços médicos, ela não resistiu e morreu na UTI.

O menino foi identificado como João Davi Barbosa Carneiro. A mãe, que mora com a criança em Apucarana, havia deixado o filho com o pai, morador de Londrina, que recebia a visita de um amigo e pediu para o filho ir escovar os dentes.

O corpo da criança foi translado para Apucarana onde acontecerá o sepultamento. De acordo com a Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório vai ocorrer na Capela Central. O sepultamento será às 10h desta segunda-feira (23), no Cemitério Cristo Rei.

Com informações do Plantão 24

