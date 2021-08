Da Redação

Criança de 8 anos liga para PM ao ver mãe apanhar do pai

A Polícia Militar prendeu um homem de 26 anos, por lesão corporal e violência doméstica na madrugada deste domingo (08) na Rua Rua XV de novembro na Vila Regina em Apucarana.

continua após publicidade .

Segundo a PM, uma criança de 8 anos, ligou para central via 190 informando que sua mãe estava sendo agredida pelo seu pai.

Quando a equipe chegou ao local fez contato com o casal, na residência estava três crianças de um, cinco e oito anos, todos filhos do casal.

continua após publicidade .

A vítima relatou que convive a aproximadamente 3 anos com o homem e frequentemente sofre violência física e verbal do mesmo, após uma discussão o suspeito a agrediu verbalmente na frente dos filhos com palavras de baixo calão, e a ameaçando.

A mulher vai representar contra o agressor e pedir uma medida protetiva.

A vitima ainda apontou a equipe policial o local que o marido estaria cultivando um pé de maconha no quintal, a planta foi recolhida e entregue na Delegacia de Apucarana juntamente com as partes.