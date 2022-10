Criança de 7 anos pede ajuda na madrugada, depois de fugir de casa

Da Redação

IMAGEM ILUSTRATIVA - A criança teria fugido de casa enquanto a mãe dormia e, sem saber para onde ir, pediu ajuda na madrugada

Uma moradora do Jardim Catuaí III, em Apucarana, teve uma madrugada conturbada neste domingo (16). A mulher foi acordada pouco antes das 2 da madrugada, por uma criança que batia palmas em frente sua casa. Inicialmente, a mulher achou que podia se tratar de algum tipo de golpe e chamou a polícia.

A dona de casa informou que uma criança estaria em frente a seu portão, na rua Rosa Ribeiro Zacarias, batendo palmas insistentemente. A mulher relatou aos policiais que estava com medo de atender a criança.

A Polícia Militar deslocou uma equipe para o local e já encontrou a mulher, moradora da casa onde a criança batia palmas, conversando com o menino, de apenas 7 anos de idade. A criança havia contado à mulher e depois reiterou aos policiais que havia fugido de casa, naquela noite. No entanto, a criança não soube explicar os motivos para ter fugido de casa e ainda disse que não sabia para onde ir, quando decidiu pedir ajuda.

O menino soube, no entanto, dar o endereço de sua casa. A equipe policial foi até o endereço para confirmar a informação e conseguiu fazer contato com a mãe do menor, uma mulher de 26 anos. Ela também informou que não tinha ideia sobre o motivo para a criança ter fugido de casa. Ela relatou que o menino teria conseguido pegar a chave do portão quando ela já estava dormindo, abriu e saiu sem autorização. A criança foi entregue à mãe.

