Criança de 5 anos fica ferida após acidente com bicicleta em Apucarana

Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, atendeu um menino de 5 anos que caiu de bicicleta na tarde deste sábado (16) na Rua Olavo Bilac, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, norte do Paraná.

Segundo os socorristas que foram ao local, a criança sofreu apenas algumas escoriações e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade para uma melhor avaliação médica.

Nenhum outro veículo teria se envolvido no acidente.

Outra ocorrência

Um acidente de trânsito foi registrado no começo da noite de sexta-feira (15), por volta das 19 horas, no cruzamento da Rua Antônio Garcia da Costa com a Rua 31 de Março, centro da cidade de Faxinal. Um circuito de monitoramento flagrou a colisão (assista abaixo).

A Polícia Militar (PM) atendeu ocorrência que envolveu uma moto Shineray preta e um automóvel Chevrolet/Celta branco, que se evadiu do local sem prestar socorro ao motociclista que ficou ferido. Para ler a matéria completa, clique aqui.

