Criança de 5 anos é encontrada perdida em supermercado de Apucarana

Uma criança de 5 anos foi encontrada perdida em um supermercado localizado na Avenida Aviação, no Jardim Aeroporto, em Apucarana (PR), na tarde desta quinta-feira (24). Por volta das 14h40, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender a ocorrência, após uma denúncia.

A equipe da GCM encaminhou a criança a uma escola municipal, no Jardim Colonial, mas a coordenadora constatou que ele não era aluno da instituição. Em seguida, ao entrar em contato com outra escola, foi confirmado que ele era estudante dessa unidade. A criança foi entregue à coordenadora, que acionou a mãe do menino para buscá-lo.

Segundo a coordenadora, o menino havia sido liberado da escola às 11h30 pelo irmão, que o levou para casa, mas posteriormente saiu, não percebendo que o menino havia saído também. A mãe da criança compareceu à escola e assinou o documento de entrega, assumindo a responsabilidade pelo filho.

